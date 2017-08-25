Сборная Канады намерена определиться с составом на ОИ к Кубку Карьяла

Генеральный менеджер олимпийской сборной Канады Шон Бурк рассказал о подготовке команды к турниру. НХЛ запретила своим игроком ехать на ОИ, в календаре не предусмотрен перерыв.



«Мы пытаемся определиться с составом как можно быстрее, чтобы игроки смогли подольше поиграть вместе до Олимпиады. Мы планируем принять решение в определённый момент. Первая цель – в основном определиться с составом к Кубку Карьяла. После этого ещё будут какие-то изменения, но к тому времени мы уже должны собрать команду. Мы поедем на Олимпиаду, считая, что выиграть золото реально», – цитирует Бурка sportsnet.

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