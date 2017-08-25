Джонс: в лице Панарина «Коламбус» получил потрясающего, очень интересного игрока

Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Сет Джонс поделился ожиданиями от cезона-2017/18.



«Опыт плей-офф – это большое преимущество. Мы были очень злы после того, как вылетели в первом раунде. В прошлом году у нас было много новичков и «второгодников», которые ещё не играли в плей-офф. Это совсем другая атмосфера, другие эмоции. В будущем это нам поможет. Для того чтобы нас больше уважали, одного удачного сезона, одного выхода в плей-офф мало. Нам нужно будет показывать свою лучшую игру.



Обмен Саада на Панарина? Думаю, он добавит нам креатива. В лице Брэндона мы потеряли замечательного игрока, но и получили потрясающего, очень интересного игрока, каким является Панарин. Мы довольны теми шагами, что были сделаны летом, и надеемся, что они помогут сделать команду лучше», – цитируте игрока официальный сайт клуба.