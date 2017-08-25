Ландин: в Астане прошло несколько лучших лет моей жизни

Защитник «Йокерита» Майк Ландин вспомнил период выступления за «Барыс».

«Хотя Астана и отличный город для моей семьи, не забывайте: у меня четыре малыша, мы всё же решили, что в Швейцарии, где нет столько перелётов, будет лучше. Это хороший опыт для всех нас. Но, откровенно говоря, я скучал по КХЛ. Здесь другой уровень игры, другие скорости, мастеровитые игроки!

Астана и Хельсинки? Оба города хороши, чтобы чувствовать себя комфортно! В Астане прошло несколько лучших лет моей жизни. В столице Финляндии всё только начинается. Мне понравилось в Хельсинки. Этот город более близок к американскому стилю жизни, здесь нет такой разницы культур и языкового барьера.

Мы пока не играли на домашней арене, понятия не имею, чего ожидать! Но когда мы с «Барысом» приезжали в Финляндию, местные болельщики показались мне отличными. Надеюсь, всё будет хорошо. Признаться, я не сижу в Интернете, поэтому не знаю, что фанаты говорят обо мне. У меня и так много хоккея в голове, поэтому дома стараюсь отвлекаться», — рассказал хоккеист.