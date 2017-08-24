Селянне: Толванен сделал фантастический хет-трик, я знал, что о нём услышат

Легендарный нападающий Теему Селянне прокомментировал хет-трик нападающего Эели Толванена в матче с минским «Динамо» (6:1). 18-летний финский форвард стал самым молодым игроком, которому удалось сделать хет-трик в Континентальной хоккейной лиге.



«Прекрасный старт «Йокерита» в новом сезоне КХЛ и фантастический хет-трик Эели Толванена. Хотя ничего удивительного, я и раньше знал, что об этом парне ещё услышат», — написал Селянне в своём «твиттере».



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