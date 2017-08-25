А. Кулда: Абросимову что-то не понравилось, я принял бой

Защитник «Куньлунь Ред Стар» Артурс Кулда прокомментировал поражение от «Ак Барса» (2:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.



«Драка с Абросимовым? Был чистый игровой момент: он вошёл в зону, я его встретил, была борьба за шайбу. Похоже, ему что-то не понравилось, он обхватил меня, я, разумеется, принял бой.

Было сложно, «Ак Барс» – хорошая команда, которая весь матч играла в одном ключе. Для нас это хороший опыт, и будем стараться улучшать свою игру и учиться доигрывать матчи так, как надо, не отдавая лидерства.



Малыхин заявил, что были постоянные провокации, тычки, грязноватая игра? Серьёзно? Не соглашусь с Малыхиным. Была абсолютно мужская игра, и обе команды очень хотели выиграть. Думаю, ему просто показалось, никаких провокаций и грязи не было. Мы просто играли в хоккей», – передаёт слова Кулды «Бизнес Online».