ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги одержал победу над ярославским «Локомотивом» в серии буллитов – 2:1 Б (2:0).
В основное время игры у команд отличились Кирилл Капризов и Денис Алексеев, а в серии буллитов московским «армейцам» принесли победу результативные броски Капризова и Грега Скотта. «Чемпионат» совместно с Gigarama.ru первым в истории сделали гигапиксельную панораму матча КХЛ, которую можно посмотреть здесь.
Первая гигапиксельная панорама хоккейного матча КХЛ
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