Ш. Бабаев: Атанасью рассматривает предложения из КХЛ, советуясь с Дацюком

Агент Шуми Бабаев рассказал, где продолжит карьеру нападающий «Детройт Ред Уингз» Андреас Атанасью.



«Я представляю дела Атанасью в России. На данный момент мы рассматриваем разные варианты, но можно сказать, что с большой вероятностью Андреас продолжит кареьру в КХЛ. Он готов ехать в Россию. Будет ли это «Ак Барс», как пишут в прессе? Я не могу ни подтвердить эту информацию, ни опровергнуть. Сейчас Атанасью только изучает варианты, собирает информацию о городах. В том числе советуется с Павлом Дацюком, с которым знаком по совместным выступлениям за «Детройт». Нас не смущает то, что в большинстве клубов заняты легионерские позиции. Атанасью — игрок такого калибра, что ему найдут место в любом случае. Таких хоккеистов на рынке нет и в ближайшее время не предвидится», — сказал Бабаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.



23-летний канадец греческого происхождения провёл в НХЛ 106 матчей за «Детройт», в которых набрал 44 (28+16) очка.

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