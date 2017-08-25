Шалунов, Шумаков и Ничушкин не попали в состав ЦСКА на матч с «Динамо»

Нападающие Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Валерий Ничушкин, Грег Скотт, Джефф Плэтт, а также защитники Артём Блажиевский, Михаил Пашнин и Михаил Науменков не попали в состав ЦСКА на матч с московским «Динамо».

Место в воротах займёт новичок команды Ларс Юханссон. Защитник Игорь Ожиганов проведёт первый матч в сезоне.

Юханссон (Сорокин);

Киселевич – Робинсон, Бурдасов – Попов – Петров;

Пивцакин – Ожиганов, Телегин – Андронов – Жарков;

Нестеров – Марченко, Любимов – Григоренко – Капризов;

Сергеев, Кузьменко – Светлаков – Окулов.

ЦСКА проиграл СКА в первом матче сезона со счётом 2:4, а затем одержал победу над «Локомотивом» (2:1 Б).

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