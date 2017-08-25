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Шалунов, Шумаков и Ничушкин не попали в состав ЦСКА на матч с «Динамо»

25 августа 2017, пятница. 18:22 Хоккей

Нападающие Максим Шалунов, Сергей Шумаков, Валерий Ничушкин, Грег Скотт, Джефф Плэтт, а также защитники Артём Блажиевский, Михаил Пашнин и Михаил Науменков не попали в состав ЦСКА на матч с московским «Динамо».

Место в воротах займёт новичок команды Ларс Юханссон. Защитник Игорь Ожиганов проведёт первый матч в сезоне.

Юханссон (Сорокин);
Киселевич – Робинсон, Бурдасов – Попов – Петров;
Пивцакин – Ожиганов, Телегин – Андронов – Жарков;
Нестеров – Марченко, Любимов – Григоренко – Капризов;
Сергеев, Кузьменко – Светлаков – Окулов.

ЦСКА проиграл СКА в первом матче сезона со счётом 2:4, а затем одержал победу над «Локомотивом» (2:1 Б).

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Москва ХК ЦСКА Валерий Ничушкин Максим Шалунов Сергей Шумаков
Новости. Хоккей
25 августа 2017, пятница
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