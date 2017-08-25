Шестёркин, Чудинов, Дергачёв сыграют за СКА в матче со «Йокеритом»

СКА и «Йокерит» назвали составы на матч регулярного чемпионата КХЛ, который пройдёт в Санкт-Петербурге, сообщает корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева. Начало матча — в 19:30 мск.
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Расклады игрового дня КХЛ: Ерыкалов считает, что «Магнитка» реабилитируется, а ЦСКА победит в московском дерби.
СКА:
Шестёркин (Коскинен);
Зуб — Белов, Ковальчук — Дацюк — Плотников;
Яковлев — Херсли, Широков — Коскиранта — Калинин;
Хафизуллин — Чудинов, Гусев — Прохоркин — Барабанов;
Рыков, Дергачёв — Тихонов — Кетов.
«Йокерит»:
Запольски (Рамо);
Лепистё — Ландин, Йоэнсуу — Регин — Енсен;
Гилрой — Кивистё, Толванен — О’Нилл — Палола;
Енсен Е. — Лауридсен, Хухтола — Норман — Пильстрём;
Ялванти — Раутанен, Марьямяки — Ниеми — Анттила.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
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