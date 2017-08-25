Буллит «Локомотива» в ворота ЦСКА в матче в Ярославле признан ошибочным

Как стало известно «Чемпионату», КХЛ признала ошибочным буллит, назначенный в матче «Локомотив» — ЦСКА.

Итоги дня КХЛ: Кошечкин ещё не проснулся, а Капризов снова творит красоту ЦСКА вырвал победу в Ярославле, СКА разгромил «Слован», а в Минске оформил хет-трик 18-летний финн.

«Армейцы» вели в матче со счётом 1:0, а в середине второго периода нападающий «Локомотива» Денис Алексеев перехватил шайбу в своей зоне и убежал в контратаку. Он не сумел забить, однако судьи назначили буллит, который Алексеев реализовал. Основное время матча закончилось вничью, а в серии послематчевых бросков победу одержал ЦСКА.

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