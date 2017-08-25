Никитин: ЦСКА вальяжно начал, но сумел перестроиться — и преимущество пришло

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвёл итоги матча своей команды с московским «Динамо» (6:1) и отметил, что «армейцам» удалось перестроиться после неудачного начала.

«Хорошая победа. Нападающим очень важно было почувствовать, что получается. Юханссон сыграл первый матч. Вальяжно начали первый период, но смогли перестроиться во втором. За счёт командных действий сумели проявить индивидуальное мастерство.

Что изменили в первом перерыве? Исключили контратаки на наши ворота. Сделали на этом акцент, на игру в зоне атаки, где наши нападающие должны были выполнять свои прямые обязанности, а не бегать в оборону. Начали больше играть в атаке, и преимущество появилось.

Почему не играли Шумаков и Шалунов? Ротация. Кирилл Капризов — лимитчик, он имеет преимущество перед другими ребятами в плане места в составе. Приходится варьировать. Не играли Шумаков и Шалунов, поэтому Капризов играл в другой тройке», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Илья Ермаков.