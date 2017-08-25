Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Беспощадная армада ЦСКА. Великолепный Окулов и кошмар для Ерёменко ЦСКА без Шумакова и Шалунова выиграл первое московское дерби сезона.

Сергей Мозякин («Металлург» Мг)

Видео гола Мозякина также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Петри Контиола («Локомотив»)

Видео гола Контиолы также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Михаил Григоренко (ЦСКА)

Видео гола Григоренко также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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