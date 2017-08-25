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Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?

25 августа 2017, пятница. 22:30 Хоккей

В очередной игровой день регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги было сыграно шесть матчей. Предлагаем вам выбрать самый красивый гол дня.

Беспощадная армада ЦСКА. Великолепный Окулов и кошмар для Ерёменко
ЦСКА без Шумакова и Шалунова выиграл первое московское дерби сезона.

Сергей Мозякин («Металлург» Мг)

Видео гола Мозякина также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Петри Контиола («Локомотив»)

Видео гола Контиолы также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Михаил Григоренко (ЦСКА)

Видео гола Григоренко также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

Вы также можете принять участие в опросе в PlayBuzz.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Локомотив ХК Металлург Мг ХК ЦСКА Михаил Григоренко Петри Контиола Сергей Мозякин Опрос
Новости. Хоккей
25 августа 2017, пятница
23:08 Крикунов: «Автомобилист» слабо сыграл в атаке, ещё и сделал пару подарков «Ладе»
23:06 Кузнецов пошутил, что для победы над «Магниткой» «Трактору» не хватило его
22:55 Накладал: в «Словане» весёлые ребята, надеюсь, они найдут свою игру
22:46 Ржига: «Слован» обновился на 80 процентов, уверены, что будем играть лучше
22:44 Кудашов: в атаке «Локомотив» был интересной командой, а оборона настораживает
22:42 Кузьменко: голова кругом от ротации в ЦСКА не идёт, у нас здоровая конкуренция
22:37 Киселевич: во втором периоде ЦСКА ошарашило «Динамо», им было тяжело отыграться
22:36 Дм. Казионов: казалось, «Динамо» может переломить ход игры, но снова пропустили
22:35 Окулов: не могу сказать, что «Динамо» — мой клиент, просто партнёры помогают
22:33 Калинин: во втором периоде СКА упустил инициативу, мало владел шайбой
22:32 Тихонов: на Ковальчука можно положиться, к Олимпиаде он готов
22:31 В. Воробьёв: не смогли дать бой ЦСКА, провал во втором периоде сломал игру
22:30 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:27 Шестёркин: СКА и «Йокерит» — две равные команды, нам повезло больше
22:27 Никитин: ЦСКА вальяжно начал, но сумел перестроиться — и преимущество пришло
22:25 Знарок: готовились закрыть Толванена, Зубарев и Войнов не полетят на выезд
22:24 Ялонен: СКА не уступает по уровню командам НХЛ
22:16 Поклонницы Капризова и нарядный волк — в фотообзоре «Динамо» — ЦСКА
22:09 И. Бочаров: ужасные впечатления от дебюта в КХЛ, ведь «Динамо» проиграло
22:08 Гола Семёнова хватило «Витязю» для победы над минским «Динамо»
22:03 Прямая трансляция пресс-конференции тренеров после игры «Динамо» — ЦСКА
21:57 Блум: «Адмирал» делает те же ошибки, что и в межсезонье, надо исправляться
21:52 СКА взял верх над «Йокеритом», Шестёркин оформил «сухарь»
21:50 ЦСКА разгромил «Динамо» в московском дерби, забросив шесть шайб
21:33 Молодёжная сборная России одолела финнов на Турнире четырёх наций
21:29 Дубль Контиолы помог «Локомотиву» одержать крупную победу над «Слованом»
21:03 Вратарь Иван Бочаров дебютировал в КХЛ, заменив Ерёменко в матче с ЦСКА
20:51 Женская сборная России проиграла Финляндии на Турнире четырёх наций
20:40 «Лада» дома обыграла «Автомобилист», Бочаров набрал два очка
20:22 СКА произвёл выстрел из пушки на арене после гола Ковальчука
20:18 Гатиятулин: начало сезона — видно, что у «Трактора» есть нервозность
20:08 И. Воробьёв: «Магнитка» много работает над большинством, нужно время
19:54 Филиппи: у нас с «Трактором» будет много игр, мы послали им правильное сообщение
19:52 Мозякин стал первым игроком, набравшим 600 очков в регулярных чемпионатах КХЛ
19:27 Гол Филиппи принёс «Магнитке» победу над «Трактором»
19:26 «Нью-Джерси» заключил контракт с нападающим Стэффордом на один год и $ 800 тыс.
19:11 Буллит «Локомотива» в ворота ЦСКА в матче в Ярославле признан ошибочным
18:45 Шестёркин, Чудинов, Дергачёв сыграют за СКА в матче со «Йокеритом»
18:23 Боб Хартли продолжит тренировать сборную Латвии и подпишет контракт на пять лет
18:22 Шалунов, Шумаков и Ничушкин не попали в состав ЦСКА на матч с «Динамо»
18:01 Нападающий «Куньлуня» Ип дисквалифицирован на два матча и оштрафован
17:32 Нападающие рижского «Динамо» Гиллис и Гальярди получили травмы
17:18 Каменский: новые регионы стремятся попасть в число участников Ночной лиги
17:00 Ш. Бабаев: у Артюхина есть предложения, но он не хочет ошибиться с клубом
16:33 «Магнитка» и «Трактор» назвали составы на очный матч
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