Гулявцев пообещал постричься налысо, если «Северсталь» попадёт в плей-офф

Главный тренер «Северстали» Александр Гулявцев считает, что в этом сезоне команду отличает большая сплочённость, а также пообещал постричься налысо, если череповчане выйдут в плей-офф. Последний раз команда попадала в плей-офф в сезоне-2012/13 и дошла тогда до второго раунда.

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«Есть пословица: „Игроки выигрывают матчи, команда — чемпионат“. У нас сейчас сплочённая команда, без деления на молодых и ветеранов. Все тянутся, идут к поставленной цели. В этом плане нынешняя команда интересней прошлогодней, хотя некоторые игроки остались с того сезона, им теперь приходится с этим соглашаться. Они сами доказывают в играх, что только командой мы играем и побеждаем. Да, один игрок может забить три гола в матче, а команда проиграет 3:5 — это не результат. Мы лучше выиграем 1:0, и выиграем командой. На командном духе я всегда строил коллективы, в этом плане нынешняя „Северсталь“ лучше, чем в прошлом году.



Если всё будет здорово, удачно, если мы попадём в плей-офф, я постригусь налысо в центре поля. Капитан команды меня пострижёт машинкой налысо», — сказал Гулявцев в эфире 35media.

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