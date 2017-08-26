Гомоляко: Сёмин ещё молодой парень для хоккея, он помог бы любому клубу КХЛ

Бывший вице-президент челябинского «Трактора», известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко высказался относительно ситуации с Александром Сёминым, который сейчас находится без контракта.



«Я думаю, что такой мастер, как Александр, должен сыграть в этом году по-другому, чем в прошлом. У всех такое бывает, что иногда немножко не получается. В этом году у него будет шанс показать другую игру, и мы сможем увидеть другого хоккеиста Сёмина, отличного от того, который был в прошлом сезоне. Он наверняка переосмыслил свою игру, и понимает, что он сыграл не так, как от него ожидали. Это большой мастер и бомбардир. Такой игрок пригодится любому клубу.



У него много хороших качеств. Он хорошо катается, бросает и держит шайбу. Александр здорово видит поле. У него всё это есть. В том году у него была не лучшая статистика, надо разбираться, в чём проблема, мы же этого не знаем. А так у него много положительных качеств для того, чтобы продолжать карьеру, он молодой парень ещё для хоккея», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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