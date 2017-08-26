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На матче «Авангард» — «Торпедо» будет работать только один главный судья

26 августа 2017, суббота. 13:11 Хоккей

Департамент судейства КХЛ на официальном сайте лиги проинформирует о том, что сегодняшний матч регулярного чемпионата «Авангард» – «Торпедо» по причине травмы одного из арбитров, назначенных на эту игру, будет обслуживать бригада из трёх судей на льду: одного главного и двух линейных.

Алексей Анисимов, главный арбитр КХЛ: «Один из судей, назначенных на матч, получил травму верхней части тела. Поэтому было принято решение, что на матче будет работать бригада из трёх судей. Подобная ситуация предусмотрена нашими внутренними правилами. Мы надеемся на скорейшее восстановление нашего коллеги и его возвращение к работе».

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
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ХК Авангард ХК Торпедо
Новости. Хоккей
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