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Молодёжный КМ: «Красная Армия» вышла в финал, ХК «Рига» занял седьмое место

26 августа 2017, суббота. 13:29 Хоккей

На молодёжном Кубке мира завершились очередные матчи.

МХК «Красная Армия» в полуфинале турнира одержал уверенную победу над «Оцеларжи», встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «армейцев» голами отметились Артём Чмыхов, Максим Быков, Игорь Мясищев и Павел Подлубошнов, сделавший дубль. Единственный гол чешской команды записал на свой счёт Гжегош Радзеньцяк.

Молодёжный Кубок Мира
26 августа 2017, суббота. 11:00 МСК
Красная Армия
Москва, Россия
5 : 1 1:0, 1:0, 3:1
Оцеларжи Тршинец-мол.
Тршинец, Чехия
1:0 – Подлубошнов (Мещеряков) – 18:46 (5x5), 2:0 – Чмыхов (Подлубошнов, Мещеряков) – 36:18 (5x5), 3:0 – Подлубошнов (Чмыхов, Макеев) – 42:09 (5x4), 4:0 – Быков (Карнаухов) – 42:40 (5x5), 4:1 – Радзеньцяк (Кофронь) – 46:50 (5x4), 5:1 – Мясищев (Мещеряков, Попугаев) – 56:24 (5x3)

ХК «Рига» обыграл «Йокерит» в матче за седьмое место — 4:3 ОТ.

У латвийского клуба забитыми голами отметился Роберт Кальскис, Алексей Попов, Артур Хомяков и Роберт Прижевойтс. У «Йокерита» шайбы забросили Тимю Луото, Лукас Андерсен, Роберт Аррак.

Молодёжный Кубок Мира
26 августа 2017, суббота. 11:00 МСК
ХК Рига
Рига, Латвия
4 : 3 1:1, 1:2, 1:0, 1:0
Йокерит-мол.
Хельсинки, Финляндия
1:0 – Калькис – 06:08 (5x5), 1:1 – Луото (Хенрикссон) – 18:53 (5x5), 1:2 – Андерсен (Хатакка) – 25:02 (5x4), 1:3 – Аррак – 32:03 (4x5), 2:3 – Попов (Карклс, Бутанс) – 37:37 (5x4), 3:3 – Хомяков (Бутанс) – 49:20 (5x5), 4:3 – Прижевойтс (Карклс, Фёдоров) – 63:22 (5x4)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
МХК Красная Армия МХК Рига
Новости. Хоккей
26 августа 2017, суббота
13:29 Молодёжный КМ: «Красная Армия» вышла в финал, ХК «Рига» занял седьмое место
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