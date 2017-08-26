Гулявцев: в концовке игроки «Северстали» наблюдали хоккей

Главный тренер «Северсталь» Александр Гулявцев прокомментировал поражение от «Сибири» (1:2).



«Обидно проигрывать матч за 20 секунд. Упрекнуть кого-то за сегодняшний матч у меня язык не повернётся. Мы играли дисциплинированного, держали игровой рисунок. Однако в концовке наши игроки начали наблюдать хоккей. Эта недоработка привела к пропущенной шайбе. Нам надо добавить в агрессивности и всё наладится.«Северсталь» неплохо играет в обороне, мало пропускает. Гудачек — наш первый вратарь, мы им довольны. Не хватает нам только голов», — передаёт слова Гулявцева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

«Сибирь» одолела «Северсталь» на последней минуте, выиграв третью встречу подряд