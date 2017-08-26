Скудра: в Омске хорошая поддержка, временами «Торпедо» было тяжело

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Петерис Скудра подвёл итоги встречи с омским «Авангардом» (1:2 ОТ). «Торпедо» из двух матчей сезона выиграло в одном.



«Хороший матч, агрессивный, яркий, с множеством моментов. Временами нам было тяжело, но это понятно при игре на выезде. Здесь, в Омске, хорошая поддержка. Терпели, но в конце потеряли концентрацию. В целом матч понравился», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.



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«Авангард» в овертайме взял верх над «Торпедо» в Омске