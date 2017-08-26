Скабелка: голы даются «Авангарду» тяжело, но, главное, есть моменты

Главный тренер «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал встречу с «Торпедо» (2:1 ОТ) и оценил дебют в КХЛ Дмитрия Жукенова.



«Отличный матч, соперники хотят играть в быстрый хоккей. В прошлой игре тоже сыграли вничью в основное время, но сегодня была совершенно другая встреча, другая энергия. Остался неприятный осадок от концовки игры, когда сначала должны были дожимать в основное время, а затем получили два удаления. Голы «Авангарду» даются тяжело, но, самое главное, есть моменты. Четвёртое звено сегодня провело отличный матч, они и решили исход встречи. Жукенов здорово двигается, держит борьбу, не отбрасывается от шайбы. Сильно хвалить его не буду, хотя он парень правильный», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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