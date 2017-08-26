Березин: тренеры говорят игрокам «Авангарда» больше бросать

Защитник «Авангарда» Максим Березин оценил игру с «Торпедо» (2:1 ОТ) и порассуждал о том, почему омичам тяжело даются голы.



«Встречались похожие по стилю и системе игры команды. Скабелка и Скудра работали вместе, делают упор на физическое состояние, силовую игру. Поэтому, готовясь к матчу, мы знали, что соперник играет в силовой хоккей, и старались не уступить. В случае с первым голом всё быстро случилось, серия рикошетов, и шайба залетает в сетку. Тренеры нам говорят, чтобы мы больше бросали, какая-нибудь да зайдёт. Я и бросил, получилось удачно. В конце игры получили глупые удаления, нельзя такое позволять делать. Но парни выстояли, ложились под шайбу, бились и заслужили победу. Нам не то чтобы голы тяжело даются, просто у нас очень много нереализованных моментов, ждём, когда прорвёт», — передаёт слова Березина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

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