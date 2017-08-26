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Е. Медведев: Фортуна – дама капризная, нужно больше работать, чтобы везло

26 августа 2017, суббота. 17:45 Хоккей

Капитан «Авангарда» Евгений Медведев прокомментировал итоги встречи с «Торпедо» (2:1 ОТ) и сказал, что не считает игры с нижегородцами принципиальными.

«Встретились две достаточно хорошие команды, показали быстрый и силовой хоккей. Победили сегодня, наверное, за счёт желания, больше хотели. Не могу сказать, что противостояние с «Торпедо» для нас принципиальное из-за того, что за них выступает много бывших игроков «Авангарда». Их и в других клубах достаточно. Почему шайба не идёт в ворота? А почему вы у меня спрашиваете? Фортуна – дама капризная, нужно больше работать, чтобы везло», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» в овертайме взял верх над «Торпедо» в Омске
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Торпедо Евгений Медведев
Новости. Хоккей
26 августа 2017, суббота
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