Брат Умарка: критика всегда помогает Линусу сделать шаг вперёд

Тренер шведской команды МОДО U20 Урбан Умарк рассказал о своём брате Линусе, выступающем за уфимский «Салават Юлаев», а также о пребывании своей команды на Кубке мира среди молодёжных команд в Свердловской области. В финале турнира МОДО сыграет с «Красной Армией».



«Каждый раз, когда кто-то говорит ему, что он не так хорош или критикует его, он делает шаг вперёд и как бы говорит: «Я тебе покажу!» Это даёт ему энергию, это важная вещь в его карьере, он всегда делает этот шаг вперёд. Нас три брата, я самый старший, а Линус — самый младший. Каждый раз, когда мы в детстве играли на приставке, двое оставались свободны и играли друг с другом в хоккей, причём Линус даже требовал это. Он часто играл со старшими ребятами и никогда не любил проигрывать. Он всегда играл против старших, и это ему помогло.



Был несколько раз в России у Линуса, поэтому поездка в Екатеринбург — не первая в вашу страну. Я бы не хотел, чтобы факт того, что я брат Линуса, помогал мне в тренерской карьере. Надеюсь, это будет влиять только на то, что молодые ребята будут верить и доверять мне. Работаю уже пять лет в системе МОДО, мне нравится работать с молодыми парнями. На Кубке мира мы показали, что мы учимся, понимаем, как играть дальше», — сказал Умарк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.



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