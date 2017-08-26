«Салават Юлаев» в результативной встрече уступил хабаровскому «Амуру»

Уфимский «Салават Юлаев» на домашней арене потерпел поражение от хабаровского «Амура», встреча завершилась со счётом 4:5. Команда Андрея Мартемьянова одержала первую победу в сезоне.



В составе уфимского клуба заброшенными шайбами сумели отметиться Денис Куляш, Денис Кокарев, Йоонас Кемппайнен и Филип Ларсен. У гостей забитые голы на свой счёт сумели записать Дмитрий Швиденко, Олег Губин, Вячеслав Литовченко, Вячеслав и Владислав Ушенины.



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