Кокарев: «Салават» начал вытаскивать матч с 0:2, но не получилось дожать

Нападающий «Салавата Юлаева» Денис Кокарев поделился эмоциями после поражения от «Амура» (4:5).



«Что сказать? Проиграли матч, все ребята недовольны. Нужно готовиться к следующей игре и сделать правильные выводы. Конечно, игра оставляет желать лучшего. Нам всем нужно немного подумать и настраиваться на следующий матч, эту игру надо уже выбросить из головы.



Мы начали вытаскивать матч со счёта 0:2, все ребята — молодцы. Думали, дожмём, но, к сожалению, не получилось. Это привело к отрицательному результату», — цитирует Кокарева пресс-служба клуба.

«Салават Юлаев» в результативной встрече уступил хабаровскому «Амуру»

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