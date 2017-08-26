Молодёжная сборная России одолела Чехию и выиграла Турнир четырёх наций

Молодёжная сборная России выиграла второй турнир из двух, в которых принимала участие в текущем сезоне. На Турнире четырёх наций в Виерумяки и Лахти команда Валерия Брагина одержала победы во всех трёх матчах. В заключительной встрече россияне в овертайме взяли верх над чехами. Ранее были обыграны Швеция и Финляндия.

Россия U20 — Чехия U20 — 6:5 (2:1, 2:1, 1:3, 1:0)

0:1 — Гельт, 4:38 бол.

1:1 — Мирошниченко, 7:53.

2:1 — Каюмов (Дронов), 13:11.

2:2 — Захар (Кудатек), 26:46.

3:2 — Каюмов (Дронов), 36:31.

4:2 — Калинин (Кара), 39:58.

4:3 — Кудатек (Захар), 44:19 бол.

4:4 — Жадина, 46:45 бол.

5:4 — Манукян (Калинин), 48:53.

5:5 — Жадина, 58:33.

6:5 — Мальцев (Зайцев), 60:40.