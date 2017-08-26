Индрашис: рижское «Динамо» играло активнее с первой смены, это дало результат

Нападающий рижского «Динамо» Микс Индрашис прокомментировал победу над «Барысом» со счётом 5:3 и свой дубль.



«Мы хорошо начали матч, играли активнее с первой смены, это принесло результат. Мы играли очень просто, терпеливо и спокойно, выполнили задачи, поставленные тренером, и получили три очка. После поражения от „Сибири“ у нас было собрание, посмотрели видео, разобрали ошибки. Сегодня старались их не повторять.

При игре в большинстве Макмиллан меня увидел, отдал передачу и мне удалось забить. При втором голе соперник допустил ошибку в нашей зоне и я убежал в контратаку.

Сложно что-то говорить о «Югре», я не знаю, как они начали сезон. Посмотрим видео. Надо будет играть просто, чтобы завершить выезд на приятной ноте", — цитирует Индрашиса пресс-служба клуба.