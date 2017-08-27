Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свой прогноз на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 27 августа, в программе которого значатся шесть встреч.
«Трактор» — «Автомобилист»
«Лада» — «Металлург»
«Динамо» Мн — ЦСКА
«Локомотив» — «Йокерит»
СКА — «Витязь»
«Динамо» М — «Слован»
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«Локомотив» одолеет «Йокерит». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
Московское «Динамо» отойдёт от пятничного шока, «Трактор» выиграет уральское дерби. И ещё четыре прогноза, в которые вы не поверите.
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