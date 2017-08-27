175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ

27 августа 2017, воскресенье. 09:00 Хоккей

Обозреватель «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов дал свой прогноз на исход матчей очередного игрового дня регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 27 августа, в программе которого значатся шесть встреч.

«Трактор» — «Автомобилист»
«Лада» — «Металлург»
«Динамо» Мн — ЦСКА
«Локомотив» — «Йокерит»
СКА — «Витязь»
«Динамо» М — «Слован»

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

«Локомотив» одолеет «Йокерит». Прогнозы на игровой день КХЛ: видео
Московское «Динамо» отойдёт от пятничного шока, «Трактор» выиграет уральское дерби. И ещё четыре прогноза, в которые вы не поверите.

Вы также можете принять участие в опросе в PlayBuzz.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Автомобилист ХК Витязь ХК Динамо Минск ХК Динамо Москва ХК Йокерит ХК Лада ХК Локомотив ХК Металлург Мг ХК СКА ХК Слован ХК Трактор ХК ЦСКА
Новости. Хоккей
27 августа 2017, воскресенье
09:15 Мэтт Хендрикс подписал однолетний контракт с «Виннипегом» на $ 700 тыс.
09:00 Пашков: у Захаркина хоккейные «ломки», руководству «Югры» надо перетерпеть
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
08:45 Зарипов может стать неограниченно свободным агентом, к нему есть интерес в НХЛ
00:53 Сегин: не поддерживаю решение НХЛ по Олимпиаде, но это бизнес
00:44 Слепышев: хочу попасть в группу лидеров «Эдмонтона», быть основным игроком
00:32 «Питтсбург» заключил пробный контракт с центрфорвардом Макклементом
00:17 К. Семёнов: были переживания, но знал, что рано или поздно сыграю за «Авангард»
26 августа 2017, суббота
23:52 Литовченко: удаления «Амура» пусть будут на совести судей, нас это не сломало
23:44 Вл. Ушенин: может, «Амур» разыгрался, третий матч как-никак
23:23 Индрашис: рижское «Динамо» играло активнее с первой смены, это дало результат
22:58 В. Комаров: «Спартак» забил шесть голов, в следующей игре надо забить столько же
22:37 Логинов: нервозность и лёгкая недооценка «Амура» привели к поражению
22:31 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:13 Е. Корешков: говорили, что рижане будут мотивированными, но до «Барыса» не дошло
21:56 Озолиньш: рижское «Динамо» хотело, бежало, билось, это дало результат
21:44 Галиев: главное, что «Ак Барс» выиграл, а очки, надеюсь, придут
21:27 К. Майоров: думаю, после матча со «Спартаком» «Югра» наконец извлечёт урок
20:59 Лукоянов: по первым играм «Ак Барс» выглядит солидно, довольны результатом
20:59 Сергеенко: унывать «Адмиралу» некогда, сделаем работу над ошибками и снова в бой
20:58 Глинкин: «Ак Барс» вовремя забил в третьем периоде, и нас отпустило
20:30 Кинэн: чувствовалось, что «Нефтехимик» знает, какую игру должен показывать
20:19 Назаров: из трёх игр сезона матч с «Куньлунем» был самым тяжёлым
20:07 Андриевский: третий матч подряд у «Адмирала» страдает реализация и большинство
20:00 Билялетдинов: у Яруллина были возможности бросать, он их использовал
19:59 Нападающий московского «Динамо» Варнаков выбыл на месяц, Игнатушкин — на полтора
19:52 Молодёжная сборная России одолела Чехию и выиграла Турнир четырёх наций
19:41 Кокарев: «Салават» начал вытаскивать матч с 0:2, но не получилось дожать
19:36 Женская сборная России взяла верх над Германией на Турнире четырёх наций
19:30 Умарк: игроки «Амура» оказались более голодными
19:22 Гол и две передачи Яруллина помогли «Ак Барсу» обыграть «Адмирал»
19:21 «Нефтехимик» одолел «Куньлунь», Секстон и Пиганович набрали по два очка
19:19 Экс-игрок «Торпедо» Петтерссон набрал рекордные 7 очков в матче Лиги чемпионов
18:52 Епанчинцев: радует, что забросили красивые шайбы, «Спартак» играл на результат
18:43 Захаркин: у «Югры» сложный психологический момент, у нас не получается игра
18:27 Мартемьянов: горжусь игроками «Амура», они сделали всё что могли и не могли
18:17 Брат Умарка: критика всегда помогает Линусу сделать шаг вперёд
18:14 Вестерлунд: есть ощущение, что игроки «Салавата» считали себя фаворитами
17:58 Тренер «Снежных Барсов»: мы должны были выигрывать у МОДО в полуфинале КМ
17:51 Тренер МОДО: у нас есть шанс обыграть «Красную Армию» в финале Кубка мира
17:45 Е. Медведев: Фортуна – дама капризная, нужно больше работать, чтобы везло
17:32 Березин: тренеры говорят игрокам «Авангарда» больше бросать
17:29 Столяров: «Торпедо» не хватило силёнок, в конце игры пропустили обидный гол
17:27 Молодёжный КМ: «Снежные Барсы» проиграли МОДО, «Авто» завоевал 5-е место
17:19 Санников: игроки «Сибири» проявляют характер, поэтому фортуна на нашей стороне
Все новости RSS
Партнерский контент