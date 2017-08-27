Игорь Григоренко дебютирует за «Магнитку» в матче с «Ладой»

Нападающий Игорь Григоренко, который недавно подписал пробный контракт с магнитогорским «Металлургом», дебютирует за «сталеваров» в матче с «Ладой». Григоренко выйдет на лёд в первом звене вместе с Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем.

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«Лада»:

Лазушин (Иванников);

Воробьёв — Дженовей, Эштон — Новотны — Валуйский;

Д. Ежов — Гуркин, Зернов — Бабенко — Скороходов;

Костромитин — Сотниекс, Соин — Мастрюков — Рахимуллин;

Дьяков, Ахметов — А. Стрельцов — Бочаров.



«Металлург»:

Самсонов (Кошечкин);

Бирюков — Шаус, Мозякин — Коварж — Григоренко;

Денисов — Терещенко, Косов — Филиппи — Шенфельд;

Хабаров — Будкин, Осала — Эллисон — Тимкин;

Сироткин — Игошев, Берестенников — Калетник — Казионов.

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