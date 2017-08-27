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Игорь Григоренко дебютирует за «Магнитку» в матче с «Ладой»

27 августа 2017, воскресенье. 16:02 Хоккей

Нападающий Игорь Григоренко, который недавно подписал пробный контракт с магнитогорским «Металлургом», дебютирует за «сталеваров» в матче с «Ладой». Григоренко выйдет на лёд в первом звене вместе с Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем.

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«Лада»:
Лазушин (Иванников);
Воробьёв — Дженовей, Эштон — Новотны — Валуйский;
Д. Ежов — Гуркин, Зернов — Бабенко — Скороходов;
Костромитин — Сотниекс, Соин — Мастрюков — Рахимуллин;
Дьяков, Ахметов — А. Стрельцов — Бочаров.

«Металлург»:
Самсонов (Кошечкин);
Бирюков — Шаус, Мозякин — Коварж — Григоренко;
Денисов — Терещенко, Косов — Филиппи — Шенфельд;
Хабаров — Будкин, Осала — Эллисон — Тимкин;
Сироткин — Игошев, Берестенников — Калетник — Казионов.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Лада ХК Металлург Мг Игорь Григоренко
Новости. Хоккей
27 августа 2017, воскресенье
16:02 Игорь Григоренко дебютирует за «Магнитку» в матче с «Ладой»
15:44 Агент Ягра: я день и ночь работаю над контрактом Ягра и что-нибудь найду
15:12 Защитник рижского «Динамо» Галвиньш пропустит несколько недель с переломом ноги
15:01 Вратарь Сергей Костенко и форвард Денис Вихарев покинули словацкий «Попрад»
14:48 Зарипов: не в курсе, что мной интересуются в НХЛ, всё зависит от апелляции
14:07 Дуайт Кинг дебютирует в КХЛ в матче «Автомобилиста» с «Трактором»
13:50 Н. Зайцев: нет чего-то, что Кросби не умеет на льду
13:16 Молодёжный КМ: «Оцеларжи» победил «Снежных Барсов» и завоевал «бронзу»
12:50 Саболич: всё, абсолютно всё было на стороне «Ак Барса»
11:45 Блум: счёт 1:4 не по игре, но «Ак Барс» в порядке
11:05 Е. Григоренко: было непривычно готовиться к сезону без команды, но это опыт
10:45 Секстон: я сказал Кейну, что это хоккей, а не бои без правил
10:30 Президент «Ванкувера»: провели хорошие переговоры с Хорватом, не вижу проблем
10:15 И. Зубов: все игроки «Салавата» Кубалика поддерживали, его уход — бизнес
10:05 Агент: интерес к Ванеку определённо повысился
10:00 Гудачек: хотел показать парням из «Сибири», что я могу играть в КХЛ
09:46 Даллмэн: «Барыс» откатился назад слишком рано в матче с рижским «Динамо»
09:45 Д. Суббэн: в «Ванкувере» идёт перестройка, в составе есть места
09:32 НХЛ: Карлссон на 1-м месте в рейтинге лучших защитников лиги, россиян нет
09:30 Коннор Браун подписал трёхлетний контракт с «Торонто» на $ 6,3 млн
09:15 Мэтт Хендрикс подписал однолетний контракт с «Виннипегом» на $ 700 тыс.
09:00 Пашков: у Захаркина хоккейные «ломки», руководству «Югры» надо перетерпеть
09:00 Прогноз «Чемпионата» на матчи игрового дня КХЛ
08:45 Зарипов может стать неограниченно свободным агентом, к нему есть интерес в НХЛ
00:53 Сегин: не поддерживаю решение НХЛ по Олимпиаде, но это бизнес
00:44 Слепышев: хочу попасть в группу лидеров «Эдмонтона», быть основным игроком
00:32 «Питтсбург» заключил пробный контракт с центрфорвардом Макклементом
00:17 К. Семёнов: были переживания, но знал, что рано или поздно сыграю за «Авангард»
26 августа 2017, суббота
23:52 Литовченко: удаления «Амура» пусть будут на совести судей, нас это не сломало
23:44 Вл. Ушенин: может, «Амур» разыгрался, третий матч как-никак
23:23 Индрашис: рижское «Динамо» играло активнее с первой смены, это дало результат
22:58 В. Комаров: «Спартак» забил шесть голов, в следующей игре надо забить столько же
22:37 Логинов: нервозность и лёгкая недооценка «Амура» привели к поражению
22:31 Кто забросил самую красивую шайбу игрового дня КХЛ?
22:13 Е. Корешков: говорили, что рижане будут мотивированными, но до «Барыса» не дошло
21:56 Озолиньш: рижское «Динамо» хотело, бежало, билось, это дало результат
21:44 Галиев: главное, что «Ак Барс» выиграл, а очки, надеюсь, придут
21:27 К. Майоров: думаю, после матча со «Спартаком» «Югра» наконец извлечёт урок
20:59 Лукоянов: по первым играм «Ак Барс» выглядит солидно, довольны результатом
20:59 Сергеенко: унывать «Адмиралу» некогда, сделаем работу над ошибками и снова в бой
20:58 Глинкин: «Ак Барс» вовремя забил в третьем периоде, и нас отпустило
20:30 Кинэн: чувствовалось, что «Нефтехимик» знает, какую игру должен показывать
20:19 Назаров: из трёх игр сезона матч с «Куньлунем» был самым тяжёлым
20:07 Андриевский: третий матч подряд у «Адмирала» страдает реализация и большинство
20:00 Билялетдинов: у Яруллина были возможности бросать, он их использовал
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