Игорь Григоренко дебютирует за «Магнитку» в матче с «Ладой»

Нападающий Игорь Григоренко, который недавно подписал пробный контракт с магнитогорским «Металлургом», дебютирует за «сталеваров» в матче с «Ладой». Григоренко выйдет на лёд в первом звене вместе с Сергеем Мозякиным и Яном Коваржем.
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«Лада»:
Лазушин (Иванников);
Воробьёв — Дженовей, Эштон — Новотны — Валуйский;
Д. Ежов — Гуркин, Зернов — Бабенко — Скороходов;
Костромитин — Сотниекс, Соин — Мастрюков — Рахимуллин;
Дьяков, Ахметов — А. Стрельцов — Бочаров.
«Металлург»:
Самсонов (Кошечкин);
Бирюков — Шаус, Мозякин — Коварж — Григоренко;
Денисов — Терещенко, Косов — Филиппи — Шенфельд;
Хабаров — Будкин, Осала — Эллисон — Тимкин;
Сироткин — Игошев, Берестенников — Калетник — Казионов.
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