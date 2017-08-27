Рыбаков: «Трактор» хорошо начал, но потом переволновался, пошли нелепые удаления

Нападающий «Трактора» Александр Рыбаков прокомментировал поражение от «Автомобилиста» со счётом 1:2.

«Вроде хорошо начали, потом, возможно, немного переволновались, какие-то нелепые удаления пошли. Хотя судья сравнял, но надо в большинстве забивать было, могли бы перевернуть игру. Всё получалось, моменты были, чтобы выигрывать, а не только играть вничью. Будем стараться выправлять ситуацию, думаю, всё будет хорошо», — сказал Рыбаков в эфире клубного телевидения.

Гол Рыбакова не спас «Трактор» от поражения в матче с «Автомобилистом»

Вы также можете посмотреть видео интервью на официальном канале клуба в YouTube.