«Локомотив» купит оборудование для HD-трансляций на средства от обмена Гаврикова

Как стало известно «Чемпионату», ярославский «Локомотив», выступающий в Западной конференции КХЛ, планирует приобретение новой ПТС для показа домашних матчей в HD-качестве. По нашей информации, новое оборудование будет приобретено на средства, полученные в качестве компенсации от сделки по переходу защитника Владислава Гаврикова в СКА.

КХЛ будет каждый год оценивать клубы по восьми параметрам, один из которых — ТВ-спрос — составляет 15% от общего рейтинга. «Локомотив» после сезона-2016/17 занимает в этом рейтинге восьмое место.