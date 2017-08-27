Тренер МОДО: один свисток изменил ход финала молодёжного КМ

Главный тренер МОДО Микаэль Сунделль прокомментировал поражение от «Красной Армии» (3:4) в финале Кубка мира среди молодёжных команд. В конце первого периода арбитры удалили защитника шведов Себастьяна Вальфридссона.

«У нас был отличный план на игру, ребята следовали ему, но этого не было достаточно. Думаю, игра изменилась, когда судьи удалили нашего лучшего защитника до конца матча. Один свисток изменил игру. Но там была борьба плечо-в-плечо, странно… Им нужно было сделать быстрое решение. Впечатлён своими ребятами, был отличный шанс выиграть турнир», — передаёт слова Сунделля корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.