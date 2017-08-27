Крикунов: игра с «Трактором» получилась боевая, «Автомобилисту» повезло больше

Главный тренер «Автомобилиста» Владимир Крикунов подвёл итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором», в котором его команда одержала победу со счётом 2:1. Екатеринбуржцы одержали вторую победу в трёх матчах.

«Игра получилась боевая. Сражались обе команды. Хоккей был интересный, нам где-то повезло больше. Хотя мы по броскам проиграли, но удачно забили», — цитирует Крикунова пресс-служба «Трактора».

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