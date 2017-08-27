Ялонен: пока только «Локомотив» забил нам «5 на 5», претензий к защитникам нет

Главный тренер «Йокерита» Юкка Ялонен прокомментировал выездную победу в Ярославле над местным «Локомотивом» (4:3ОТ).



«Конечно, мы очень рады, что выиграли. „Локомотив“ очень хорошо играет дома, очень трудно его здесь обыграть. По-моему, это всего вторая наша победа в Ярославле. Хорошо сыграли „пять на пять“, хозяева хорошо играли в большинстве. Очень довольны своей игрой.

Есть ли претензии к нашим защитникам? За три игры только «Локомотив» забил нам при игре «пять на пять», так что претензий нет", — передаёт слова Ялонена корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.