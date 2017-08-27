Белов: не заметил, что этот СКА слабее того, который был в прошлом сезоне

Главный тренер «Витязя» Валерий Белов прокомментировал поражение от СКА со счётом 3:4 Б в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Для нас это очко очень важно, в первую очередь в психологическом плане. В прошлом году не складывались игры со СКА, за исключением домашнего матча. Ребята сыграли с огромной отдачей, одну шайбу в меньшинстве пропустили. Довольны командой. Не заметил, что этот СКА слабее той команды, которая была в прошлом сезоне.

В прошлом сезоне проигрывали в тактическом и психологическом плане, извлекли уроки», — передаёт слова Белова корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА потерял первые очки в чемпионате, обыграв «Витязь» лишь по буллитам

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