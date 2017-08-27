Яковлев: можно взять за традицию исполнять в Петербурге гимн а капелла

Защитник СКА Егор Яковлев прокомментировал победу над «Витязем» со счётом 4:3 Б в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Витязь» — хорошая команда, она ещё в том году доказала свою состоятельность. Мы создавали моменты, но вратарь соперника вовремя реагировал и оставлял в игре свою команду. Афиногенов ещё не в таком преклонном возрасте, Максим хорошо готов физически, молодец. Здорово, когда сегодня гимн а капелла начали исполнять, случайно получилось. Можно взять за традицию», — передаёт слова Яковлева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА потерял первые очки в чемпионате, обыграв «Витязь» лишь по буллитам

Видео, на котором болельщики в ледовом дворце исполняют гимн России а капелла, можно посмотреть в «Твиттере».

Вы также можете посмотреть видео интервью на официальном канале клуба в YouTube.