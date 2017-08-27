Дергачёв: исполнение гимна а капелла — воспоминания на всю жизнь, нет слов

Нападающий СКА Александр Дергачёв прокомментировал победу над «Витязем» со счётом 4:3 Б в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Получился интересный матч для болельщиков. Овертайм, буллиты — все это любят. Хотя мы хотели сыграть лучше. Ничего не поделаешь — будем исправлять ошибки.

«Витязь» — хорошая команда с хорошим подбором игроков. Они прибавляют с каждым годом. Они наше большинство здорово разобрали. По остальному трудно сказать.

Как мне исполнение гимна всем стадионом? Даже не могу слова подобрать. Огромное спасибо болельщикам! Впервые в жизни с таким столкнулся. И думаю, вряд ли ещё когда-нибудь услышу такое. Воспоминания на всю жизнь», — передаёт слова Дергачёва корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.

СКА потерял первые очки в чемпионате, обыграв «Витязь» лишь по буллитам

Видео, в котором болельщики поют гимн России в ледовом дворце, также можно посмотреть в «Твиттере».

Вы также можете посмотреть видео интервью на официальном канале клуба в YouTube.