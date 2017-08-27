Ржига: «Слован» начал подготовку 14 дней назад, это наша ошибка

Главный тренер «Слована» Милош Ржига поделился впечатлениями от игры с московским «Динамо», которая закончилась победой москвичей со счётом 4:2.

«Поздравляю «Динамо» с победой. У нас матчи являются копиями друг друга. Вроде бы начинаем играть, но сегодня сделали ошибки и позволили сопернику так спокойно забить гол. В атаке не успеваем, потому что нет агрессии, нет игрока, который бы позволил себе выйти перед воротами. Поэтому не можем победить. Мы идём потихоньку вперёд, но такие ошибки в обороне нельзя делать.

Я не говорил, что у нас молодая команда, я говорил, что мы начинали подготовку с молодой командой 14 дней назад. Перестраиваем команду. Видно, что они делали ошибки, игроки не подготовлены. Это наша ошибка. Ребята не подготовились. Нам нужно играть и добавлять в кондициях. Это видно», — передаёт слова Ржиги корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.