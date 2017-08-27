Энрот: минское «Динамо» приняло вызов и хорошо играло с ЦСКА весь матч

Вратарь минского «Динамо» Юнас Энрот прокомментировал поражение от ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 1:2 ОТ. «Зубры» потерпели третье поражение подряд на старте сезона.

«Нам противостояла очень сильная команда. Мне кажется, мы приняли этот вызов и хорошо действовали на протяжении всего матча.



Болельщики помогали команде, они у минского «Динамо» просто великолепны. Особенно сильна была их поддержка после того, как мы забили. Это было очень громко! В Минске отличная атмосфера на хоккее», — цитирует Энрота пресс-служба клуба.