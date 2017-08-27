Гол и передача Светлакова помогли ЦСКА взять верх над минским «Динамо»

Минское «Динамо» на домашней площадке уступило ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:2 ОТ.

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В середине второго периода Джастин Фонтейн убежал в контратаку в меньшинстве и вывел минчан вперёд. В концовке третьего игрового отрезка Валерий Ничушкин перевёл встречу в овертайм, где победу «армейцам» принёс гол Андрея Светлакова в большинстве.

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