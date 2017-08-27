Зернов: «Лада» выходила на третий период за победой, должны были выигрывать

Форвард «Лады» Денис Зернов подвёл итоги после поражения во встрече с «Металлургом» (4:5).



«Эмоции после такого поражения, конечно, отрицательные, потому что должны были выигрывать. Переломили ход встречи в третьем периоде, повели в счёте снова, но не смогли удержать его, пропустили ненужные голы в концовке.



Что сказал Артис Аболс команде во втором перерыве? Что мы можем выиграть, несмотря на то, что «Металлург» повел. Никто голову не опустил, все видели на старте третьего периода, как мы играли. У каждой команды есть слабые места, мы выходили на третью двадцатиминутку за победой.

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