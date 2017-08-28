Любушкин: у «Локомотива» выпадает второй период, надо налаживать игру в нём

Защитник «Локомотива» Илья Любушкин рассказал об особенностях предсезонной подготовки своей команды и объяснил, в чём причина поражения от «Йокерита» (3:4 ОТ).



«В этом году у нас не было иностранных сборов, но и домашние, на новой базе, были очень тяжёлыми. У нас были определённые изменения в подготовке по сравнению с прошлым и позапрошлым годами. Думали, раз работаем дома, будет полегче, но полегче не получилось (улыбается). Выполнили очень большой объём работ и новую базу обкатали опять же. Разрушаю сомнения: у „Локомотива“ всё в порядке и с физикой, и с концентрацией. Надо просто бережнее относиться к моментам, ведь мы и сегодня могли забить достаточно голов и победить в основное время.

Исходя из игр с ЦСКА и «Йокеритом», видно, что у нас выпадает второй период. Надо налаживать игру в нём, исключить глупые ошибки и меньше играть в своей зоне, потому что с дальними «скамейками» в обороне устаёшь куда больше. И я бы даже не называл какие-то моменты ошибками, просто игроки переигрывают смены, устают, когда нас запирают в зоне. Был момент, когда у нас на одно звено соперник успел сменить три пятёрки — вот такое никуда не годится", — сказал Любушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Синицыным.