Лучший игрок NCAA сезона-2016/17 Бутчер подписал контракт новичка с «Нью-Джерси»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Дэвилз» объявил о подписании контракта новичка с защитником Уиллом Бутчером. Соглашение между игроком и командой рассчитано на два года.

«Мы рады приветствовать Уилла и его семью. Этот шаг – продолжение того, что мы стремимся делать для команды. Привлекать талантов, вкладываться в них, развивать их по мере нашего прогресса», – прокомментировал сделку генеральный менеджер клуба Рэй Шеро.

22-летний игрок был выбран «Колорадо Эвеланш» в пятом раунде драфта НХЛ 2013 года под общим 123-м номером, но после четырёх сезонов в университете Денвера (NCAA) вышел на рынок свободных агентов. В сезоне-2016/17 Бутчер выиграл приз лучшему игроку студенческого хоккея США. В 42 матчах он набрал 37 (7+30) очков при показателе полезности «+27» и выиграл с командой национальный чемпионат.