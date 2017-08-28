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Рыбин: в «Северстали» все хотят выигрывать, в клуб меня пригласил Гулявцев

28 августа 2017, понедельник. 09:30 Хоккей

Нападающий «Северстали» Максим Рыбин рассказал о причинах перехода в череповецкую команду.

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«Физически чувствую себя хорошо. По ходу предсезонки потихоньку начали набирать обороты, тренерский штаб грамотно подводил нас к сезону — были и выходные, и ряд матчей провели. Думаю, что сыгрались, коллектив у нас боеспособный. Теперь всё только от нас зависит.

Очень быстро нашли общий язык с ребятами из «Северстали», коллектив хороший, дружный. Все сплочённые и смотрят в одну сторону — хотим выигрывать. Никто не хочет повторения прошлогоднего сезона «Северстали». В общем, настроены амбициозно, будем стараться выполнять поставленную задачу.

Почему летом откликнулся на предложение «Северстали»? Потому что главный тренер был заинтересован во мне. Мы несколько раз созванивались с Александром Гулявцевым, долго разговаривали. В прошлом году ещё хотели поработать вместе, но по определённым причинам не смогли тогда подписать контракт. В этом мы уже предметно стали говорить сразу по окончании предыдущего сезона, когда можно было вести переговоры, и быстро договорились, чему я очень рад. Тем более в Череповце собралась отличная компания: Павел Торгаев, с которым мы в начале 2000-х вместе играли, входит в тренерский штаб. В общем, всех знаю, помню город», — сказал Рыбин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.

Полное интервью с Максимом Рыбиным читайте сегодня на «Чемпионате».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Северсталь Александр Гулявцев Максим Рыбин
Новости. Хоккей
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