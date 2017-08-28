Гуськов: СКА подтверждает статус чемпиона, несмотря на уход Шипачёва и Дадонова

Заслуженный мастер спорта эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов прокомментировал потерю очков петербуржского СКА в матче с подольским «Витязем».

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«СКА на старте сезона в своих матчах подтверждает статус чемпиона, несмотря на то что в последней игре с «Витязем» команда потеряла очки. Тут следует отметить, что подольский клуб по-особенному настраивается на матчи против СКА. По итогам матча следует похвалить подопечных Валерия Белова за то, что они дали бой петербургскому клубу.



С учётом того, что коллектив Олега Знарка покинули Шипачёв и Дадонов, СКА выглядит очень достойно. Этих игроков не заменить, но в целом командный рисунок игры никак не поменялся. В коллективе остались всё те же лидеры, и я думаю, что командный дух у СКА по-прежнему присутствует. За счёт этого клуб добивается результата», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ярославом Дехтярёвым.

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