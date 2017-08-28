Фурх, Верещагин, Широков и Толванен — лучшие игроки недели в КХЛ

КХЛ назвала лучших игроков первой недели регулярного чемпионата.



Лучшим вратарём признан Доминик Фурх («Авангард»), в трёх матчах одержавший три победы, в том числе одну – «на ноль». Чешский голкипер отразил 97,33% бросков при коэффициенте надёжности 0,66 (оба показателя – лучшие в Лиге за неделю).



Лучшим защитником признан Иван Верещагин («Сибирь»), вместе с командой одержавший три победы в трёх матчах. Он не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3», а также отметился тремя голевыми передачами. Кроме того на счету Верещагина 10 блокированных бросков (лучший показатель в лиге за неделю).



Лучшим нападающим признан Сергей Широков (СКА), в четырёх матчах одержавший вместе с командой четыре победы. Форвард набрал в них 6 (4+2) очков, забивая голы в каждом из матчей. Широков не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4».



Лучшим новичком признан нападающий Эли Толванен («Йокерит»), в трёх матчах одержавший вместе с командой две победы. 18-летний финн сделал хет-трик в дебютном матче с минским «Динамо», установив рекорд КХЛ. Всего же на его счету в трёх матчах 6 (3+3) очков и 14 бросков по воротам.

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