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Фурх, Верещагин, Широков и Толванен — лучшие игроки недели в КХЛ

28 августа 2017, понедельник. 16:10 Хоккей

КХЛ назвала лучших игроков первой недели регулярного чемпионата.

Лучшим вратарём признан Доминик Фурх («Авангард»), в трёх матчах одержавший три победы, в том числе одну – «на ноль». Чешский голкипер отразил 97,33% бросков при коэффициенте надёжности 0,66 (оба показателя – лучшие в Лиге за неделю).

Лучшим защитником признан Иван Верещагин («Сибирь»), вместе с командой одержавший три победы в трёх матчах. Он не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+3», а также отметился тремя голевыми передачами. Кроме того на счету Верещагина 10 блокированных бросков (лучший показатель в лиге за неделю).

Лучшим нападающим признан Сергей Широков (СКА), в четырёх матчах одержавший вместе с командой четыре победы. Форвард набрал в них 6 (4+2) очков, забивая голы в каждом из матчей. Широков не завершил ни одну из игр с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+4».

Лучшим новичком признан нападающий Эли Толванен («Йокерит»), в трёх матчах одержавший вместе с командой две победы. 18-летний финн сделал хет-трик в дебютном матче с минским «Динамо», установив рекорд КХЛ. Всего же на его счету в трёх матчах 6 (3+3) очков и 14 бросков по воротам.

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Источник: Официальный сайт КХЛ Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Йокерит ХК Сибирь ХК СКА Доминик Фурх Сергей Широков Эли Толванен
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