В Нижнем Новгороде завершился турнир памяти Рогова, «Чайка» — победитель

В Нижнем Новгороде завершился молодёжный хоккейный Турнир памяти заслуженного тренера РФ Александра Михайловича Рогова. Организаторы планируют сделать турнир традиционным. В финальном матче нижегородская «Чайка» со счётом 4:1 обыграла нижнекамский «Реактор», взяв реванш за поражение в рамках группового турнира со счётом 2:3. Авторами голов в составе команды Вячеслава Рьянова стали Никита Томилов, Захар Шабловский, Сергей Туманов и Сергей Жилов.



На групповой стадии «Чайка» также победила казанский «Ирбис» со счётом 3:1 и ярославский «Локо-Юниор» — 6:2. Казанцы и ярославцы разыграли между собой символическую бронзу, которая досталась хоккеистам «Ирбиса», обыгравшим соперника – 3:2. Лучшим голкипером турнира признан вратарь «Чайки» Анатолий Иноземцев, а лучшим бомбардиром — форвард «автозаводцев» Сергей Жилов. Также индивидуальных наград удостоились Ильяс Ситдиков из «Ирбиса», признанный лучшим защитником, и Булат Шафигуллин из «Реактора», получивший звание лучшего нападающего.



«Для нас получился отличный турнир в плане проверки готовности ребят к сезону на фоне сильных и интересных соперников. Наш состав в межсезонье обновился на две трети, и было важно понять, кто из хоккеистов на что способен: не только на тренировках, но и в игре. Готовили команду к каждому отдельно взятому матчу, и хорошо, что в итоге удалось порадовать болельщиков победным результатом. У нас ещё много работы в плане подготовки к чемпионату МХЛ. Есть вопросы по игре в неравных составах и ряду других хоккейных составляющих», — сказал главный тренер «Чайки» Вячеслав Рьянов.



«Турнир прошёл на очень высоком уровне. Как в плане игры, так и в плане организации. Символично, что в мемориале Александра Рогова принимали участие именно молодёжные команды. Александр Михайлович хорошо разбирался в юниорском хоккее, воспитал множество известных хоккеистов», — сказал Алексей Мишин, ветеран команды «Торпедо», игравший вместе с Александром Роговым.

Видео также доступно на официальном канале «Торпедо» в YouTube