Орлов: обидно проиграли, но скажу от всей команды, что мы бились до конца

Нападающий «Спартака» Евгений Орлов подвёл итоги встречи с «Авангардом» (2:4) и рассказал о своём особом настрое на матчи в Омске.



«Обидно проиграли, выходили с огромным желанием, хотели победить. Игра была равная до третьего периода, а там одну атаку проспали и пропустили гол, а потом было сложно отыграться чисто психологически. Болельщики в Омске отличные, хорошо поддерживали. Я хочу от всей команды сказать: мы бились до конца.



Конечно, есть особые эмоции, когда играю в Омске. Есть большое желание, есть что доказывать. С особым настроем выхожу на каждую игру здесь», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Авангард» одолел «Спартак», одержав четвёртую победу подряд