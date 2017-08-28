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«Югра» потерпела поражение от рижского «Динамо», упустив преимущество в два гола

28 августа 2017, понедельник. 19:41 Хоккей

Ханты-мансийская «Югра» на домашнем льду потерпела поражение от рижского «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:3. Команда Игоря Захаркина потерпела третье поражение подряд.

До 55-й минуты хозяева выигрывали со счётом 2:0, заброшенными шайбами отметились Иван Лекомцев и Павел Варфоломеев. Рижане сумели отыграться, забитые голы на свой счёт записали Брэндон Макмиллан и Микс Индрашис. В овертайме Лукас Лессио принёс победу команде Сандиса Озолиньша.

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Посмотреть видео можно также на официальном сайте КХЛ.

КХЛ - регулярный чемпионат
28 августа 2017, понедельник. 17:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
2 : 3 1:0, 1:0, 0:2, 0:1
Динамо Р
Рига
1:0 – Лекомцев (Скачков, Пестушко) – 06:53 (5x4), 2:0 – Варфоломеев – 39:20 (5x5), 2:1 – Макмиллан (Индрашис, Кристо) – 54:14 (5x4), 2:2 – Индрашис (Макмиллан) – 59:47 (6x5), 2:3 – Лессио – 61:03 (3x3)
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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Динамо Рига ХК Югра
Новости. Хоккей
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