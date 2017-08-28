«Югра» потерпела поражение от рижского «Динамо», упустив преимущество в два гола

Ханты-мансийская «Югра» на домашнем льду потерпела поражение от рижского «Динамо», встреча завершилась со счётом 2:3. Команда Игоря Захаркина потерпела третье поражение подряд.



До 55-й минуты хозяева выигрывали со счётом 2:0, заброшенными шайбами отметились Иван Лекомцев и Павел Варфоломеев. Рижане сумели отыграться, забитые голы на свой счёт записали Брэндон Макмиллан и Микс Индрашис. В овертайме Лукас Лессио принёс победу команде Сандиса Озолиньша.



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