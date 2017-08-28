Кинэн: это была упорная игра, всё решается в одно мгновение

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн поделился впечатлениями после победы в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1).



«Как и показывает счёт, это была очень упорная игра. Спецбригады сыграли определённую роль, мы впервые пропустили в меньшинстве. Мы часто говорим, что в хоккей надо играть все 60 минут. Всё решается в одно мгновение», — приводит слова специалиста официальный сайт «Салавата».



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Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.