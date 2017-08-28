175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Кинэн: это была упорная игра, всё решается в одно мгновение

28 августа 2017, понедельник. 20:57 Хоккей

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Майк Кинэн поделился впечатлениями после победы в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым» (2:1).

«Как и показывает счёт, это была очень упорная игра. Спецбригады сыграли определённую роль, мы впервые пропустили в меньшинстве. Мы часто говорим, что в хоккей надо играть все 60 минут. Всё решается в одно мгновение», — приводит слова специалиста официальный сайт «Салавата».

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

Посмотреть видео можно на официальном канале клуба в YouTube.

«Салават Юлаев» проиграл «Куньлуню», пропустив за две секунды до конца матча
Источник: Официальный сайт ХК "Салават Юлаев" Сообщить об ошибке
Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Салават Юлаев Майк Кинэн
Новости. Хоккей
28 августа 2017, понедельник
21:34 «Филадельфия» в следующем году поднимет свитер Линдроса под своды арены
21:26 «Ак Барс» дома одолел «Амур», выиграв третий матч подряд
20:57 Кинэн: это была упорная игра, всё решается в одно мгновение
20:42 Вестерлунд: нет слов о последних 15 секундах, но до этого была хорошая игра
20:41 Е. Корешков: «Барыс» пока далёк от пика формы, команда тяжёленькая
20:33 «Ак Барс» — «Амур»: Александр Свитов получил «2+20»
20:30 Гулявцев: пока у меня объяснений поражению нет, не могу упрекнуть ребят
20:22 Защитник Виктор Антипин будет выступать в «Баффало» под 93-м номером
20:18 Грин: Маркстрёму нужно доказать, что он основной вратарь «Ванкувера»
19:48 Семёнов: рад, что забил победный гол, но хочу отметить передачу Лемтюгова
19:41 «Югра» потерпела поражение от рижского «Динамо», упустив преимущество в два гола
19:33 Пьянов: «Авангард» моментами расслаблялся, но в целом сыграл по заданию
19:31 Орлов: обидно проиграли, но скажу от всей команды, что мы бились до конца
19:25 «Салават Юлаев» проиграл «Куньлуню», пропустив за две секунды до конца матча
19:23 П. Зубов: допускаем массу ошибок, но других людей нет, надо работать с этими
19:20 Скабелка: «Авангард» не смог переключиться на «регулярку», сезон начали рутинно
19:11 Епанчинцев: исход встречи решили детские грубые ошибки защитников «Спартака»
19:06 «Северсталь» проиграла «Барысу», потерпев четвёртое поражение в одну шайбу
19:00 Дмитрий Ерыкалов отвечает на вопросы читателей во «ВКонтакте»
18:57 Евгений Артюхин подписал контракт с московским «Динамо»
18:52 Скудра: доволен Паршиным, он - один из самых индивидуально сильных игроков в КХЛ
18:48 Кундратек: «Торпедо» не боится фаворитов, готово дать бой ЦСКА и СКА
18:38 Алексеев: в игре с «Торпедо» у «Сибири» были более-менее слаженные действия
18:26 «Авангард» одолел «Спартак», одержав четвёртую победу подряд
18:09 «Авангард» — «Спартак»: Максим Березин подрался с Александром Кузнецовым
18:00 Гуськов: Капризов уже сейчас зарекомендовал себя как лидер ЦСКА
17:58 «Сибирь» дома уступила «Торпедо», потерпев первое поражение в сезоне
17:51 Болельщики минского «Динамо» испекли торт форварду Хаудену в честь первой шайбы
17:21 Педан: возвращение Трямкина в Россию? Каждый решает сам, я хочу играть в НХЛ
17:00 Плэтт считает, что ЦСКА с каждым матчем становится сильнее
16:44 В Нижнем Новгороде завершился турнир памяти Рогова, «Чайка» — победитель
16:43 «Салават Юлаев» и «Куньлунь» назвали составы на матч в Уфе
16:10 Фурх, Верещагин, Широков и Толванен — лучшие игроки недели в КХЛ
16:03 «Югра» и рижское «Динамо» назвали составы на матч в Ханты-Мансийске
16:01 «Барыс» и «Северсталь» определились с составами на очный матч
16:00 Кожевников: соперник недооценивает «Нефтехимик» и «Сибирь», в этом успех команд
15:49 Курашев: уверен, «Адмирал» захочет дать бой ХК «Сочи»
15:33 Форвард Ляпустин покинул «Нефтехимик», контракт расторгнут по соглашению сторон
15:15 Е. Корешков: «Барыс» настроен только на победу в матче с «Северсталью»
15:09 «Авангард» и «Спартак» назвали составы на матч в Омске
15:00 «Сибирь» и «Торпедо» назвали составы на очный матч
14:42 Пьянов: «Спартак» побежит, «Авангард» будет придерживаться своего хоккея
14:23 Журналист: «Рейнджерс» не подписывают Ягра, Зарипов тоже хороший игрок
14:05 Матч с «Йокеритом» стал для Егора Аверина 300-м в КХЛ
13:50 Форвард московского «Динамо» Бицадзе выбыл до конца сентября
Все новости RSS
Партнерский контент