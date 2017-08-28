«Салават Юлаев» проиграл «Куньлуню», пропустив за три секунды до конца матча

Уфимский «Салават Юлаев» потерпел домашнее поражение от китайского «Куньлунь Ред Стар», встреча завершилась со счётом 1:2. Команда Эркки Вестерлунда потерпела второе поражение подряд.
На 48-й минуте счёт открыли хозяева, голом отметился Филип Ларсен. Алексей Поникаровский сравнял счёт, а за три секунды до конца основного времени «Куньлунь» всё же вырвал победу — отличился Брэндон Дефацио.
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